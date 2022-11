As seleções de Inglaterra e Estados Unidos empataram esta sexta-feira sem golos, em jogo da segunda jornada do grupo B do Mundial 2022.

Num jogo com escassas oportunidades de golo, a seleção inglesa foi, a espaços, superior, perante um conjunto norte-americano que também somou algumas investidas junto do setor defensivo britânico.

Com este empate, Inglaterra isola-se na liderança do grupo, com quatro pontos, mais um que o Irão - que hoje venceu o País de Gales -, mais dois que os EUA e mais três que o País de Gales.

Na próxima jornada, a última e decisiva, há dois duelos futebolísticos que também podiam ser políticos: um Irão-EUA e um País de Gales-Inglaterra. Ambos os encontros estão agendados para a próxima terça-feira, às 19:00.