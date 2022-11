Mundial 2022: Senegal vence o anfitrião Qatar

Apesar de ter sido feito história, com o primeiro golo do Qatar em fases finais de Campeonatos do Mundo, o tento de Mohamed Muntari não chegou para virar o resultado.

Ambas as equipas perderam no jogo inaugural por 2-0: o Qatar com o Equador e o Senegal com os Países Baixos.

Na classificação, o Senegal igualou os três pontos de Países Baixos e Equador, que se defrontam ainda esta sexta-feira, a partir das 16:00 (em Lisboa), enquanto o estreante Qatar manteve-se com zero e pode ficar ainda hoje fora dos oitavos de final.