Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos do Mundial

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, fez esta sexta-feira um ponto de situação do boletim clínico dos dois jogadores, onde confirmou que ambos vão falhar o próximo jogo do Mundial.

O jogador brasileiro Neymar Jr está fora da fase de grupos do Mundial, no Qatar, depois de sofrer uma lesão no encontro frente à Sérvia. Também Danilo está fora da fase de grupos.

Os dois jogadores saíram lesionados do encontro de quinta-feira frente à Sérvia, que acabou com a vitória do Brasil, por 2-0.

Os exames médicos revelaram uma lesão ligamentar nos tornozelos de ambos os jogadores, segundo adiantou o médico da equipa à agência Reuters. Neymar e Danilo vão receber tratamento de forma a que possam voltar a jogar no Mundial, acrescentou ainda Rodrigo Lasmar.

Os jogadores brasileiros falham assim os jogos com a Suíça, na próxima segunda-feira, e o último jogo do grupo G, com os Camarões, na sexta-feira