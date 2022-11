Qatar torna-se o segundo anfitrião a cair na fase de grupos na história dos Mundiais

O Qatar seguiu o “mau exemplo” da África do Sul, 12 anos depois, e tornou-se o segundo anfitrião do Mundial de futebol a cair na fase de grupos, numa sentença que chega após as duas primeiras jornadas.

Depois do desaire no jogo inaugural, face ao Equador (0-2), o único estreante na prova perdeu, esta sexta-feira, com o Senegal (1-3) e ficou, praticamente, afastado, o que foi consumado horas depois, com o empate entre Países Baixos e Equador (1-1).

Para continuar a sonhar, ainda que com um “milagre”, o Qatar precisava que os neerlandeses perdessem, algo que não aconteceu, sendo que a formação europeia marcou cedo (Cody Gakpo, aos 6 minutos) e nunca esteve em desvantagem.

Desta forma, a seleção da casa, que se preparou afincadamente e atempadamente para o “seu” Mundial, está desde já fora dos oitavos de final, pelo que irá apenas “cumprir calendário” na terceira ronda, face aos Países Baixos.

Qatar junta-se à África do Sul

Na história dos Mundiais, o Qatar junta-se no “infortúnio” à África do Sul, que, em 2010, tinha sido o primeiro anfitrião a cair na fase de grupos.

Os sul-africanos - que, ao contrário dos asiáticos agora, não estavam em estreia, mas na terceira participação, e, por enquanto última - acabaram no terceiro lugar do Grupo A, com quatro pontos, os mesmos do México, que se qualificou como segundo.

A formação da casa começou com um empate a um com o México, depois perdeu por 3-0 com o Uruguai e, a fechar, conseguiu um insuficiente triunfo por 2-1 face à França, que, ficou, escandalosamente, no último lugar. Venceu o Uruguai.

O conjunto sul-africano caiu devido à desvantagem na diferença de golos, ao somar três marcados e cinco sofridos, enquanto os “aztecas” apontaram três e só sofreram dois.

Para já, o Qatar está a zero e não pode, desta forma, chegar aos quatro pontos da África do Sul, em 2010, pelo que é certo que, estatisticamente, entrará para a história como o pior anfitrião de sempre.

Os desfechos dos anfitriões no Mundial de futebol

2022 Qatar - Fase de grupos

2018 Rússia - Quartos de final

2014 Brasil - Meia-final (4.º lugar)

2010 África do Sul - Fase de grupos

2006 Alemanha - Meia final (3.º lugar)

2002 Coreia do Sul - Meia-final (4.º lugar)

Japão - Oitavos de final

1998 França - Campeã

1994 EUA - Oitavos de final

1990 Itália - Meia-final (3.º lugar)

1986 México - Quartos de final

1982 Espanha - 2.ª fase (top 12)

1978 Argentina - Campeã

1974 Alemanha - Campeã

1970 México - Quartos de final

1966 Inglaterra - Campeã

1962 Chile - Meia-final (3.º lugar)

1958 Suécia - Finalista vencida

1954 Suíça - Quartos de final

1950 Brasil - Fase final (2.º lugar)

1938 França - Quartos de final

1934 Itália - Campeã

1930 Uruguai - Campeão