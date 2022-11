Soam os alarmes na seleção brasileira: Neymar lesionado, médicos tentam "perceber gravidade"

Neymar, a principal figura do Brasil, sofreu uma entorse no tornozelo direito frente à Sérvia, na estreia no Mundial2022 de futebol, mas ainda "é cedo" para avaliar a gravidade da lesão, afirmou hoje o médico da 'canarinha'.

"Ele (Neymar) teve uma entorse no tornozelo direito que já inchou um pouco. É importante perceber como o jogador vai responder a isto. Já começámos o tratamento e precisamos sobretudo de ter calma e paciência. É muito cedo para dizer se tem o Mundial em risco. É preciso ter calma e só num período de 24 a 48 horas é que vamos perceber a gravidade da lesão", disse Rodrigo Lesmar, em declarações aos jornalistas, em Lusail, no Qatar.

No triunfo sobre a Sérvia (2-0), na estreia do Brasil no Grupo G, o avançado de 30 anos foi substituído aos 79 minutos devido a problemas físicos e chegou ao banco da equipa em lágrimas, sendo imediatamente assistido pela equipa médica brasileira.

A Agence France-Presse divulgou fotos em que o tornozelo do jogador brasileiro está bastante inchado e jornalistas da agência garantiram que Neymar abandonou o Estádio Lusail Iconic em dificuldades e a coxear.Em 2019, Neymar foi obrigado a abandonar a Copa América, precisamente devido a uma lesão no tornozelo direito.O próximo encontro do Brasil está agendado para segunda-feira, frente à Suíça.