A festa dos "socceroos" e um protesto político: as imagens que contam a história do Austrália-Tunísia

A Austrália conseguiu este sábado a primeira vitória no grupo D do Mundial de futebol de 2022, ao bater a Tunísia por 1-0, em encontro da segunda jornada, disputado em Al Wakrah.

Um golo de Mitchell Duke, avançado do clube japonês Fagiano Okayama, selou, aos 23 minutos, o triunfo do conjunto da Oceânia, que procura, à sexta presença, chegar pela segunda vez aos oitavos de final, repetindo 2006.

Um duelo que ficou também marcado por um protesto político nas bancadas do Estádio Al Janoub, com adeptos tunisinos a exibirem uma bandeira palestiniana com a mensagem “Libertem a Palestina”.

Na classificação, a Austrália igualou os três pontos da França, enquanto os tunisinos continuam com um, como a Dinamarca, que defronta hoje os gauleses, campeões em título, a partir das 16:00.