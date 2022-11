Mbappé + Mbappé: campeã França levada pelo "fenómeno" até aos oitavos

A França tornou-se este sábado a primeira seleção a garantir um lugar nos oitavos do Mundial de futebol de 2022, ao vencer a Dinamarca por 2-1, com um 'bis' de Kylian Mbappé, na segunda jornada do Grupo D.

O jogador do Paris Saint-Germain faturou aos 61 e 86 minutos, passando a somar três golos na edição de 2022 e sete em Mundiais, depois dos quatro de 2018, enquanto Andreas Christensen faturou aos 68.

A campeã em título França lidera o agrupamento com seis pontos, contra três da Austrália, eu hoje bateu a Tunísia por 1-0, e um da Dinamarca e da Tunísia.

