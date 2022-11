A Austrália manteve este sábado vivas as suas ambições no Mundial 2022, ao vencer a Tunísia por 1-0, num jogo da segunda jornada do grupo D desequilibrado com o golo de Mitchell Duke, ainda na primeira parte.

O avançado que joga no futebol japonês, no Fagiano Okayama, apontou o tento decisivo aos 23 minutos de um jogo que não teve grande qualidade técnica, nem soberanas oportunidades, valendo aos australianos a sua eficácia e capacidade de sofrimento.

Com este resultado, a formação da Oceânia ascende, à condição, ao segundo lugar do grupo, com três pontos - os mesmos da França, que tem menos um jogo -, e sabe que se vencer a Dinamarca na última jornada segue para os 'oitavos', repetindo 2006.

Já a Tunísia, caiu para o último lugar, com apenas um ponto, e viu as chances de continuar em prova ficarem muito complicadas, estando obrigada e vencer a campeão mundial França, na última ronda, para sonhar com a próxima fase.

No vídeo acima, veja algumas das imagens que marcaram o encontro.