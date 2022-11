A Austrália venceu este sábado a Tunísia por 1-0, em jogo da segunda jornada do grupo D do Mundial 2022, realizado no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah.

Com esta vitória, os “socceroos” somam os primeiros três pontos neste Campeonato do Mundo e sobem, à condição, ao 2.º lugar do grupo, com mais dois pontos que Dinamarca (menos um jogo) e Tunísia. Ainda hoje, franceses e dinamarqueses medem forças, a partir das 16:00, no Estádio 974, em Doha.