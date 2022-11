A Polónia ficou este domingo mais perto dos oitavos de final do Mundial 2022 ao bater a Arábia Saudita (2-0), com o primeiro golo de sempre de Robert Lewandowski na prova e uma excelente exibição do guarda-redes Szcesny.

Em Doha, Zielinski, aos 39 minutos, com assistência de Lewandowski, abriu o marcador e o capitão polaco fez o segundo golo, aos 82, na segunda jornada do grupo C, deixando provisoriamente a seleção europeia sozinha no topo do agrupamento, com quatro pontos.

A Polónia, terceira classificada em 1974 e 1982, não passa uma fase de grupos desde 1986, quando chegou aos 'oitavos' no México, deixando Portugal pelo caminho.

Num encontro em que o guardião Szcesny foi determinante, parando inclusive uma grande penalidade no final da primeira parte, a Polónia acabou por ser mais pragmática num jogo que acabou por ser ingrato para a Arábia Saudita.

Após o triunfo sobre a Argentina (2-1), no que já chegou a ser apontado como a maior surpresa de sempre de um Campeonato do Mundo, a equipa árabe comprovou que tem 'arte e engenho' para lutar pelo apuramento (só uma vez o conseguiu, em 1994, nos Estados Unidos) e foi mesmo superior aos polacos.

