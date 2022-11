Um perfil do Uruguai, o próximo adversário de Portugal no Mundial

O Uruguai é o segundo adversário de Portugal no Campeonato do Mundo do Qatar. Experiência não falta à seleção sul-americana, que teve dificuldades para chegar à fase final.

A qualificação uruguaia para o Mundial 2022 foi turbulenta, de tal forma que o histórico selecionador Óscar Tabárez não resistiu aos maus resultados e foi demitido do cargo que ocupava desde 2006. O sucessor Diego Alonso ainda foi a tempo de garantir o apuramento, com o 3.º lugar na zona sul-americana.

Este Mundial pode ser o último para ícones da seleção uruguaia, como Luis Suárez, Edinson Cavani, Diego Godín, Martin Caceres e Fernando Muslera. Os cinco têm mais de 100 jogos pela seleção.

No palmarés, o Uruguai conta com dois títulos mundiais, conquistados em 1930 e 1950.