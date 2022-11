A estratégia da Coreia do Sul para dominar o Gana

Depois do empate no arranque do Mundial, Paulo Bento rejeita qualquer sentimento de pressão para o segundo jogo. Quer uma equipa dominante, que repita o que de melhor fez contra o Uruguai, mas agora com golos.

No último lugar do Grupo H, o Gana tem de pontuar para continuar na luta pelo apuramento. A estratégia está definida, há atenção redobrada no capitão e grande estrela da Coreia do Sul - Son.

As equipas defrontam-se a partir da 13:00 horas. Em caso de empate, Portugal entra em campo a saber que uma vitória garante o primeiro lugar do grupo.