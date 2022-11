Os Camarões e a Sérvia empataram (3-3), esta segunda-feira, no Estádio Al Janoub, em jogo da segunda jornada do Grupo G do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos dos Camarões foram marcados por Jean Castelletto (29'), Vincent Aboubakar (64') e Choupo-Moting (66').

Strahinja Pavlovic (45+1'), Sergej Milinkovic-Savic (45+3') e Aleksandar Mitrovic (53') marcaram os golos da Sérvia.