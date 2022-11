O Gana venceu, esta segunda-feira, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, por 3-2, no Estádio Cidade da Educação, em jogo da segunda jornada do Grupo H do Mundial de futebol no Qatar.

O técnico português Paulo Bento viu o cartão vermelho após o final do jogo por protestos.

Os golos do Gana foram marcados por Mohammed Salisu (24’) e Mohammed Kudus (34’ e 68’).

Cho Gue-sung marcou os golos da Coreia do Sul aos 58' e 61'.