Os Camarões e a Sérvia empataram (3-3), esta segunda-feira, no Estádio Al Janoub, em jogo da segunda jornada do Grupo G do Mundial de futebol no Qatar.

O ex-portista Aboubakar marcou um golo dos Camarões e o ex-benfiquista Zivkovic assistiu dois golos da Sérvia.