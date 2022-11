Mundial 2022: já são conhecidos dois jogos dos oitavos de final

O outro encontro já definido joga-se no domingo, às 19:00, e coloca frente a frente as seleções de Inglaterra e do Senegal, no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

Portugal, Brasil e França são as restantes seleções que já garantiram uma vaga nos oitavos de final.

Caso termine como líder do grupo H, a Seleção Nacional vai defrontar o segundo classificado do grupo G (jogo agendado para terça-feira às 19:00), onde estão Brasil, Suíça, Camarões e Sérvia. Se for segunda classificada, a "equipa das quinas" medirá forças com o líder do grupo G (jogo agendado para segunda-feira às 19:00).