Mundial fez disparar preço de alojamentos. Opções mais baratas ficam a duas horas de Doha

O Mundial fez disparar os preços do alojamento em Doha, onde uma noite pode custar 10 mil euros nos hotéis mais exclusivos. Para quem quer gastar o menos possível, dentro das circunstâncias, a alternativa é ficar a duas horas da capital do Qatar.

Dois adeptos da Argentina dizem que escolheram ficar no meio do nada porque este era o único alojamento que poderiam pagar para assistir ao vivo a alguns dos jogos do Mundial no Qatar.

Doha, a capital, onde estão localizados os oito estádios que recebem a competição, fica a duas horas de transportes.

“Estamos no meio do nada (…) a distância parece estar longe do centro da cidade, mas também vi que há um acesso muito fácil porque eles também têm autocarros gratuitos, de ida e volta. Portanto, parece estar muito bem organizado”, diz Emiliano Carrascal, um dos argentinos.

Antes do Mundial, Doha era já uma das cidades mais caras do mundo. A competição e a procura fizeram disparar os preços do alojamento e agora uma noite num hotel de cinco estrelas pode custar milhares de euros.

Um dos bairros que depois do Mundial vai alojar perto de 70 mil pessoas, a esmagadora maioria trabalhadores com baixos recursos, é neste momento a opção menos cara.

Segundo relatos de de alguns adeptos, um quarto para duas pessoas custa 84 dólares por noite.