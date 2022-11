A Inglaterra venceu, esta terça-feira, o País de Gales por 3-0, no Estádio Ahmed bin Ali (Al Rayyan), em jogo da terceira e última jornada do Grupo B, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos de Inglaterra foram marcados por Marcus Rashford (50' e 68') e Phil Foden (51').

A Inglaterra terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em primeiro lugar. O País de Gales ficou no último lugar do Grupo B.