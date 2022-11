"Águias de Cartago" dominam "galo" na vitória mais agridoce da história da Tunísia

A seleção tunisina foi esta quarta-feira afastada do Mundial 2022, apesar de ter derrotado a campeã mundial em título França, por 1-0, na terceira jornada do grupo D.

O único golo do encontro foi marcado aos 58 minutos, por Wahbi Khazri, capitão da Tunísia.

Aos 90+8 minutos, Griezmann ainda colocou a bola no fundo da baliza tunisina, mas o golo foi anulado, já que o árbitro entendeu que o avançado do Atlético de Madrid aproveitou a posição irregular inicial para fazer o golo, depois de um desvio de um defesa tunisino.

Apesar do triunfo, o primeiro de sempre diante dos gauleses, a seleção africana foi eliminada do Campeonato do Mundo, já que, no outro jogo do grupo, a Austrália bateu a Dinamarca pelo mesmo resultado e assegurou a passagem à próxima fase da competição.

Os tunisinos somaram quatro pontos e os dinamarqueses apenas um, tombando apenas pela segunda vez na fase de grupos, como em 2010, e ao contrário de 1986, 1998, 2002 e 2018.