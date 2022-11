A Austrália venceu, esta quarta-feira, a Dinamarca por 1-0, no Estádio Al Janoub (Al Wakrah), em jogo da terceira e última jornada do Grupo D, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

O golo da seleção australiana foi marcado por Mathew Leckie aos 60 minutos.

A Austrália terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em segundo lugar, atrás da França. Já a Dinamarca ficou no quarto e último lugar.