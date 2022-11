"Disse-lhes: 'Vocês conseguem!' Estava na dúvida, mas conseguiram": Biden festeja vitória contra Irão

Os Estados Unidos asseguraram esta terça-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial 2022 e Joe Biden foi dos primeiros a reagir à vitória.

O Presidente dos EUA admite que "estava na dúvida", mas seleção norte-americana conseguiu: "Foi um grande jogo", disse.

"Disse-lhes: 'Vocês conseguem!' Estava na dúvida, mas conseguiram."

Biden tem-se mostrado muito próximo da seleção, com várias mensagens e contactos telefónicos com o selecionador e jogadores no Qatar.

Os EUA venceram o Irão por 1-0, na terceira jornada do grupo B, num encontro disputado no Estádio Al Thumama, em Doha. Esta vitória permite à seleção norte-americana terminar em segundo no grupo B (vencido pela Inglaterra) e chegar à próxima fase da competição, algo que não acontecia desde 2014.

O Irão de Carlos Queiroz fica pelo caminho e diz adeus ao sonho de atingir pela primeira vez a fase a eliminar de um Mundial.

Nos oitavos de final, os Estados Unidos vão defrontar os Países Baixos, num encontro agendado para sábado às 15:00.