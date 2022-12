Mundial 2022: a festa de Marrocos no adeus do Canadá

Marrocos venceu esta quinta-feira o Canadá, por 1-2, no último jogo das duas seleções na fase de grupos do Mundial 2022.

Com este resultado, Marrocos passou aos oitavos de final em primeiro lugar do grupo F. Isto após o empate da Croácia frente à Bélgica (0-0), que é eliminada do Mundial, assim como a seleção canadiana .

Na classificação, a formação africana acabou no primeiro lugar, com sete pontos, contra cinco da Croácia, quatro da Bélgica, que bem se pode lamentar de três falhanços 'gigantescos' de Romelu Lukaku (60, 87 e 90 minutos), e nenhum do Canadá.