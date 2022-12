O selecionador de Espanha, Luis Enrique, assume que não tem qualquer problema se encontrar a seleção brasileira nos quartos de final.

“Queremos ficar em primeiro. Isso significa jogar nos ‘oitavos’ (...) contra o segundo do Grupo F. E nos quartos de final com os vencedores do Grupo H. Se isso for o Brasil, tudo bem”, afirma.