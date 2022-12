Vice-campeões do mundo atiram “geração de ouro” belga para fora do Mundial 2022

A Croácia e a Bélgica empataram (0-0), esta quinta-feira, no Estádio Ahmed bin Ali (Al Rayyan), em jogo da terceira e última jornada do Grupo F. A Croácia apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar.

Com este resultado, a Croácia apurou-se para os oitavos de final pela terceira vez em seis presenças em Mundiais. Já a Bélgica, que contou com os ex-Benfica Jan Vertonghen e Axel Witsel, ficou-se pela fase de grupos na sua 14.ª presença numa fase final do Campeonato do Mundo.

A Croácia terminou a fase de grupos do Mundial no Qatar em segundo lugar, atrás de Marrocos. A Bélgica ficou em terceiro lugar do Grupo F.