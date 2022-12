Euforia em Tóquio após "milagre de Doha"

O Japão venceu esta quinta-feira a Espanha por 2-1 com uma reviravolta "supersónica", no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, em jogo da terceira e última jornada do Grupo E. A equipa apurou-se para os oitavos de final do Mundial de futebol no Qatar no primeiro lugar do grupo, feito que deixou os nipónicos em euforia. Na capital, Tóquio, as ruas encheram-se de adeptos em grande celebração.

A elevada afluência obrigou as autoridades locais a montaram um dispositivo policial nas ruas. Apesar do jogo ter terminado às 6h00 da manhã em Tóquio, milhares de adeptos fizeram questão de celebrar a vitória histórica e a passagem aos oitavos de final.

A circulação na capital tornou-se caótica, com a polícia a ter dificuldades em controlar o trânsito devido à grande afluência. Além do elevado afluxo de pessoas e viaturas, as autoridades tiveram também de controlar os excessos associados às celebrações.

Nos oitavos de final, a seleção japonesa vai defrontar a Croácia, que terminou no segundo lugar do Grupo F. O jogo vai realizar-se no dia 5 de dezembro (segunda-feira), com início marcado para as 15:00.