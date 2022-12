O polémico golo do Japão que até já inspirou uma nova bandeira nipónica

No momento do passe de Kaoru Mitoma para o golo de Ao Tanaka, a bola já estaria fora de campo? A resposta foi dada pelo videoárbitro, poucos segundo depois. O golo foi validado porque a lei diz que a bola está em jogo sempre que a curvatura não ultrapassar totalmente a linha.

O segundo golo da vitória do Japão contra a Espanha acabou por atirar a seleção alemã para fora do mundial . É um golo que obrigou à intervenção do VAR e que, mesmo assim, está a gerar muita discussão entre os amantes de futebol.

O Japão venceu a Espanha por 2-1. Uma vitória que garantiu o apuramento e o primeiro lugar no grupo E.

Nos oitavos de final, a seleção japonesa vai defrontar a Croácia, que terminou no segundo lugar do Grupo F. O jogo vai realizar-se no dia 5 de dezembro (segunda-feira), com início marcado para as 15:00.

O apuramento histórico do Japão deixou os nipónicos em euforia. Na capital, Tóquio, as ruas encheram-se de adeptos em grande celebração. Apesar do jogo ter terminado às 6h00 da manhã em Tóquio, milhares de adeptos fizeram questão de festejar a vitória da seleção fora de casa.