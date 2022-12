Portugal é o país com maior representação política no Mundial no Qatar

O número de políticos portugueses no Qatar ultrapassa o número de jogos disputados pela seleção nacional. Na terça-feira, será a vez do primeiro-ministro apoiar a seleção nacional, no jogo contra a Suíça. Portugal é o país com maior representação política no Mundial.

Quatro representantes entraram nos estádios do Qatar para apoiar a seleção nacional. António Costa será o quinto.

O número de políticos nacionais na competição mundial ultrapassa o número de jogos disputados pela seleção nacional.

O Presidente da República assistiu ao Portugal-Gana e fez-se acompanhar pelo secretário de Estado do Desporto. Quatro dias depois estava lá o presidente da Assembleia da República para assistir ao Portugal-Uruguai.

António Costa cancelou a viagem ao Qatar para ver o último jogo da fase de grupos, mas foi obrigado a mudar de planos por motivos de saúde. Todavia, Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares esteve no Portugal-Coreia do Sul.

Inglaterra, Bélgica, Alemanha, México, França, Países Baixos e Suíça optaram apenas por enviar um ministro a um jogo da fase de grupos.

Alguns países admitem enviar um representante se as respetivas seleções chegarem à final.