“Show de bola” e homenagem a Pelé: as imagens do Brasil-Coreia do Sul

O Brasil goleou, esta segunda-feira, a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, por 4-1, no Estádio 974 (Doha), e apurou-se para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos do Brasil foram marcados por Vinícius Júnior (7'), Neymar (12'), Richarlison (29') e Lucas Paquetá (36').

Paik Seung-ho marcou o único golo dos sul-coreanos aos 76 minutos.

Depois do final do jogo, os jogadores brasileiros ergueram uma tarja em homenagem a Pelé, que está hospitalizado desde terça-feira.

Com este resultado, a Coreia do Sul de Paulo Bento fica pelos oitavos de final e o Brasil segue para os quartos de final, que vai disputar com a Croácia, que venceu o Japão. O jogo está agendado para 9 de dezembro, sexta-feira, a partir das 15:00.