Marrocos apurou-se, na terça-feira, para os quartos de final do Mundial de futebol no Qatar, ao vencer a Espanha. Os festejos marroquinos aconteceram em vários países, e na Bélgica acabaram em confrontos com a polícia.

A seleção marroquina vai encontrar Portugal na sua primeira presença nos quartos de final de um Campeonato do Mundo.

O jogo entre Portugal e Marrocos realiza-se no sábado a partir das 15:00, com transmissão em direto na SIC.