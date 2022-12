Quase 120 detidos por distúrbios em Bruxelas após vitória de Marrocos sobre Espanha

As autoridades da Bélgica e dos Países Baixos procederam na terça-feira a dezenas de detenções em cidades dos dois países, no seguimento da qualificação de Marrocos para os quartos de final do Mundial2022 de futebol.

As celebrações da vitória da seleção marroquina sobre a Espanha no Mundial do Qatar (0-0, 3-1 nas grandes penalidades) começaram de maneira festiva em Bruxelas, mas acabaram por terminar em incidentes, com 119 detidos, segundo um porta-voz da polícia.

Nos festejos na Bélgica, onde existe uma grande comunidade marroquina, os adeptos, sobretudo na zona da Gare du Midi, incendiaram caixotes e lançaram objetos contra a polícia, que respondeu com gases lacrimogéneos.