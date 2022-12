Adeptos marroquinos prometem apoio nunca antes visto à seleção

Em Doha haverá milhares de marroquinos a apoiar a seleção. Muitos deles sem bilhete para o jogo com Portugal. Prometem um apoio como nunca visto à única seleção árabe ainda em prova.

A seleção prepara o jogo num segredo absoluto. Quarta e quinta-feira não há contacto com a imprensa nem treino aberto. Só sexta-feira, na véspera do jogo, é que os jornalistas terão acesso a 15 minutos do treino e haverá declarações do treinador e um jogador.

A partida dos quartos de final do Mundial 2022 entre Portugal e Marrocos está marcada para as 15:00 (hora de Lisboa), no Estádio Al Thumama.