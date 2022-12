Al Thumama: conheça o estádio que vai receber o Marrocos - Portugal

A 12 quilómetros do centro de Doha, foi construído o estádio Al Thumama. Com capacidade para 40 mil adeptos, este complexo desportivo foi inspirado nas típicas toucas usadas pelos homens do Médio Oriente.

O desenho do estádio Al Thumama representa o gahfiya, tradicional gorro em tecido usado pelos homens no Médio Oriente e peça fundamental dos trajes típicos da região.

Fica a 12 quilómetros do centro da capital Doha e a ideia original seria construir o estádio debaixo de terra, tornando-o no primeiro subterrâneo em todo o mundo. A FIFA fez o país mudar de ideias.

O estádio tem um sistema de reutilização da água e assim consegue irrigar toda a zona verde envolvente. A tecnologia do Al Thumama é capaz de refrescar o ar que circula no interior, sendo que a temperatura pode baixar até aos 18ºC.

Foi inaugurado há dois anos e no final do Mundial vai dar lugar a uma mesquita, uma clínica desportiva e um hotel boutique que substituirá a bancada superior do estádio.