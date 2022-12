A conversa entre Cristiano Ronaldo e Fernando Santos aconteceu no dia do jogo da Suíça depois do almoço, revelou hoje o selecionador nacional em conferência de imprensa. Foi nessa altura que o capitão da equipa ficou a saber que ia ficar no banco.

"Houve uma conversa, mal seria se não tivesse acontecido. Só dou a equipa no estádio, sempre fiz assim na minha carreira, mas essa conversa tinha de acontecer, era da mais elementar justiça, por se tratar do capitão de equipa, por ser quem é em termos de projeção, alguém que já deu muito ao futebol português. Pelo que representa para a equipa, eu tinha de ter essa conversa com ele", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Fernando Santos diz que o Ronaldo não ficou satisfeito com a decisão de começar o jogo no banco, mas "nunca em momento algum disse que queria sair da seleção nacional".

"Não tive nenhuma conversa com o Ronaldo antes. A única que tive, a explicar as razões por que não iria jogar, foi no dia do jogo. Reuni com ele, tivemos uma conversa e disse-lhe que não contava com ele de início, mas contava com ele para o jogo, até por uma questão de estratégia. Como é óbvio, o Cristiano não ficou satisfeito. Sempre jogou a titular. Mas foi uma conversa perfeitamente normal, tranquila. Ele não aceitou a questão de forma simples, o que é normal", revelou o técnico.

O selecionador nacional deixou ainda elogios à personalidade de Cristiano Ronaldo e à forma como o capitão da equipa das 'quinas' tem sido "um exemplo", inclusive no apoio aos colegas.

"Se há exemplo melhor é o que ele deu no jogo. Foi ele que deu o grito na cabine antes do jogo, saiu com os jogadores para fazer aquecimento, saltou nos golos todos, festejou. No fim, foi ele que chamou os colegas para irem agradecer ao público, mas a única coisa que notaram foi que ele saiu do relvado antes", afirmou.

Por fim, o selecionador nacional diz que é tempo de pararmos com algumas coisas. "Deixem o Ronaldo em paz, ele não merece, por tudo o que já fez pelo futebol português".

A seleção nacional disputa os quartos de final do Mundial frente a Marrocos este sábado, às 15:00.