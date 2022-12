A Argentina venceu, esta sexta-feira, os Países Baixos no desempate por grandes penalidades por 4-3, após empate (2-2), no Estádio Lusail (Lusail), e apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol no Qatar. A seleção “albiceleste” adiantou-se no marcador aos 35 minutos com uma jogada marcada pela “genialidade” de Lionel Messi. O “capitão” argentino assistiu, de forma “magistral” com um passe a rasgar a defesa neerlandesa, Nahuel Molina que com um remate “seco” bateu o guarda-redes Andries Noppert.

PETER CZIBORRA

O segundo golo da Argentina surgiu aos 73 minutos. Depois de assistir, Messi fez o gosto ao pé na conversão de uma grande penalidade, que foi cometida por Denzel Dumfries sobre Marcos Acuña. O “mágico” argentino chegou ao quarto golo na competição.

PETER CZIBORRA

Os Países Baixos reduziram a desvantagem aos 83 minutos com um golo de Wout Weghorst. O avançado neerlandês, que saiu do banco de suplentes no segundo tempo, aproveitou um cruzamento de Steven Berghuis para fazer o 2-1.

KAI PFAFFENBACH

Aos 90+11 minutos, aconteceu o “inesperado”. Os neerlandeses chegaram ao empate com mais um golo de Wout Weghorst. O avançado finalizou da melhor maneira uma jogada estudada a partir de um livre e “forçou” o prolongamento.

KAI PFAFFENBACH

No prolongamento, o jogo ficou “partido” e houve oportunidades de golo para ambas as seleções. No último minuto do prolongamento, o benfiquista Enzo Fernández atirou ao poste. No desempate por grandes penalidades, a Argentina foi mais eficaz do que os Países Baixos e venceu por 4-3. Com este resultado, os Países Baixos “caem” nos quartos de final e a Argentina segue para as meias-finais, onde vai jogar contra a Croácia, que venceu o Brasil. A partida está agendada para 13 de dezembro, terça-feira, a partir das 19:00.

