“Laranja mecânica” volta a ser eliminada pela Argentina

A Argentina venceu, esta sexta-feira, os Países Baixos no desempate por grandes penalidades por 4-3, após empate (2-2), no Estádio Lusail (Lusail), e apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol no Qatar.

Com este resultado, os Países Baixos “caem” nos quartos de final e a Argentina segue para as meias-finais, onde vai jogar contra a Croácia, que venceu o Brasil. A partida está agendada para 13 de dezembro, terça-feira, a partir das 19:00.

A seleção argentina, com os benfiquistas Nicolás Otamendi e Enzo Fernández, atingiu pela quinta vez as “meias” de um Campeonato do Mundo - a última vez foi em 2014. Os neerlandeses ficaram pelos quartos de final na sua 11.ª presença em Mundiais.