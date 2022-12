Conheça a nova bola que será usada nos últimos jogos do Mundial 2022

Os últimos jogos do Campeonato do Mundo vão ter direito a uma nova bola. O modelo foi divulgado este domingo pela FIFA.

As últimas quatro partidas do Mundial do Qatar serão disputadas com uma nova bola, a intitulada Al Hilm, que em português significa “o sonho”. Foi apresentada por Kaká e Casillas, antigas estrelas do futebol.

O novo esférico usa apenas colas e tintas á base de água e possui as mesmas tecnologias da antecessora, a Al Rihla, que foi utilizada até esta fase da competição.

Como por exemplo o sensor conhecido por Unidade de Medição de Inércia que deteta e regista dados 500 vezes por segundo, permitindo saber o momento e o local de cada movimento.

Os desenhos representados na Al Hilm foram inspirados nos desertos que se localizam perto de Doha, a capital do Qatar, e na bandeira do país que acolhe o Campeonato do Mundo.

Esta bola vai ser usada pela primeira vez já esta terça-feira no jogo entre Argentina e Croácia, a primeira meia-final da prova.