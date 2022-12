Argentina-Croácia: começa hoje a luta por um lugar na final do Mundial

A Argentina e a Croácia vão disputar esta terça-feira a primeira vaga na final do Campeonato do Mundo de futebol de 2022, no Qatar, um dia antes de França e Marrocos lutarem pela segunda.

No seu último mundial, Lionel Messi, que perdeu a final do Brasil 2014, no prolongamento com a Alemanha, conta com a ajuda dos benfiquistas Otamendi e Enzo Fernández, entre outros, para tentar entrar também para a história do seu país, que procura o seu terceiro cetro mundial, depois de o ter conseguido em casa, em 1978, e no México, em 1986.

Do outro lado, o igualmente veterano Luka Modric sonha com um inédito título para a Croácia, atual vice-campeã do Mundo, depois de ter perdido a final do Rússia 2018 para a França, por 4-2.

Depois do escândalo da derrota na estreia, por 2-1 ante a Arábia Saudita, a Argentina corrigiu a trajetória e apurou-se para os oitavos de final após vencer o México e a Polónia, ambos por 2-0.

Nos 'oitavos', os sul-americanos passaram a Austrália (2-1) e nos 'quartos' eliminaram os Países Baixos, no desempate por penáltis, após permitirem uma recuperação do adversário nos últimos minutos, desperdiçando uma vantagem de dois golos (2-2).

O percurso da Croácia foi mais difícil, com empates 0-0 com Marrocos e Bélgica, valendo-lhe na fase de grupos os 4-1 impostos ao Canadá: foi no desempate por penáltis que os balcânicos passaram o Japão nos 'oitavos' (1-1) e do mesmo modo que eliminaram o favorito Brasil (1-1, após prolongamento) nos quartos de final.

Poderá acompanhar aqui o Argentina-Croácia