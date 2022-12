Mundial 2022: Marrocos-Portugal é o jogo mais visto até agora

O jogo da seleção portuguesa com Marrocos, que culminou no sábado na eliminação da equipa das 'quinas' do Mundial 2022, que se realiza no Qatar, foi o que "registou maior audiência até à data", segundo a Universal McCann.

De acordo com a agência de meios do grupo Mediabrands, o jogo que ditou a eliminação da seleção portuguesa do Mundial 2022, onde Portugal perdeu 0-1 frente a Marrocos, transmitido pela SIC no sábado "contou com um total de 4,5 milhões de pessoas a assistir, com uma audiência média de 3,1 milhões e 'share' de 70,9%".

Segundo a Universal McCann, "este foi o jogo de Portugal que registou maior audiência até à data".

A transmissão deste jogo pela SIC "teve um grande impacto para o canal, uma vez que registou um 'share' de 25,9%, registando o seu maior 'share' de total dia do ano".

O jogo da seleção portuguesa, "quando comparado com os jogos dos quartos de final do Euro2016, última vez que Portugal foi até esta etapa da competição, registou menor audiência média, mas, ainda assim, um maior 'share'".

Numa análise mais detalhada da partida minuto a minuto, e de todos os jogos de Portugal neste Mundial, "o jogo Portugal x Marrocos foi o mais constante e o que teve menor diferença de audiências entre a primeira e a segunda parte", sendo que "o pico de audiências foi já perto do apito final".