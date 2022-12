Roger Pearce da ITV Sport morre durante a cobertura do Mundial

Roger Pearce tinha 65 anos e morreu repentinamente no hotel, durante a noite. Trabalhava na estação de televisão britânica ITV Sport há 43 anos e exercia atualmente o cargo de diretor técnico. Este era o oitavo Campeonato Mundial de futebol em que Roger Pearce fazia a cobertura jornalística.

Roger Pearce morreu no final de novembro, a notícia do seu desaparecimento está a ser agora divulgada depois de se saber que mais dois jornalistas perderam a vida quando estavam em trabalho no Qatar para fazer a cobertura do Mundial.

Grant Wahl, jornalista desportivo norte-americano, que tinha sido notícia no Qatar por vestir uma t-shirt arco-íris de apoio a pessoas LGBT+, morreu enquanto cobria os quartos de final do Mundial, entre a Argentina e os Países Baixos, confirmaram os organizadores.

Também o fotojornalista qatari Khalid Al Misslam morreu durante o Mundial, divulgou a estação televisiva qatari Al Kass.