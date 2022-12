Cerca de 250 detidos durante comemorações da vitória da França

Cerca de 250 pessoas foram detidas, na noite de quarta-feira, em França, durante comemorações populares da vitória da equipa francesa sobre Marrocos nas meias-finais do Mundial 2022, disseram as autoridades.

Em Paris, onde a polícia tinha destacado 2.200 polícias e guardas (5.000 em toda a região), cerca de 25 mil pessoas concentraram-se na zona dos Campos Elísios.

De acordo com as autoridades, 145 pessoas foram detidas na capital, incluindo um grupo de cerca de 40 extremistas de direita, na posse de armas brancas.

No resto do país, foram registadas mais 100 detenções. Em Lyon (leste), a polícia deteve oito suspeitos membros da extrema-direita em Lyon (leste), na sequência de incidentes no centro da cidade.

Em Montpellier, no sul do país, um adolescente de 14 anos morreu atropelado, indicaram as autoridades do departamento de Hérault, acrescentando que o rapaz foi atingido com força por um veículo e apesar de ter sido levado para um hospital não resistiu aos ferimentos, de acordo com um comunicado.

O condutor está a ser procurado pela polícia.