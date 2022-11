Mundial 2022: venda e consumo de álcool será permitido nas Fan Zones

O Qatar foi contornando as regras muçulmanas, ao longo dos últimos anos, para poder receber o Mundial. Uma delas foi sobre a venda e consumo de álcool, que passou a ser autorizada em locais muito específicos. Durante o campeonato do mundo de futebol irá também haver Fan Zones - os enviados especiais da SIC foram conhecer esse local.

São espaços amplos, que podem receber 40 mil pessoas, e onde são esperados concertos de 250 artistas, além da transmissão dos jogos do mundial nos ecrãs gigantes. A FIFA quer que este espaço seja de diversão para os adeptos.

Com um dos patrocinadores do Mundial a ser uma marca de cerveja, a FIFA fez uma grande pressão perante as autoridades do Qatar para que fosse permitido o consumo. As autoridades cederam ao consumo de cerveja nas Fan Zones.

No entanto, a FIFA avança que a venda de cerveja só será permitida a maiores de 21 anos e que o consumo deve ser feito com responsabilidade.