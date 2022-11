Fora de jogo semiautomático: as imagens da nova tecnologia em destaque no Mundial

A tecnologia semi-automatizada de fora de jogo foi um dos destaques do jogo de abertura do Mundial 2022, entre Qatar e Equador.

O novo sistema, que foi decisivo na invalidação daquele que seria o primeiro golo do torneio, funciona com câmaras especializadas, capazes de rastrear 29 pontos corporais diferentes por jogador, tendo sido realizados um total de quase 200 testes desde 2020, incluindo todos os jogos da Liga dos Campeões da época passada, a fase a eliminar da Liga dos Campeões feminina e a fase final do Campeonato da Europa feminino, bem como as restantes finais das competições de clubes.

A estreia oficial desta tecnologia aconteceu na final da Supertaça Europeia, disputada em agosto entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt, um jogo que os “merengues” venceram por 2-0.