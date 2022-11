A França goleou, esta terça-feira, a Austrália por 4-1, no Estádio Al Janoub, na jornada inaugural do Grupo D do Mundial de futebol do Qatar.

Os golos da seleção francesa foram marcados por Adrien Rabiot (27'), Olivier Giroud (32' e 71') e Kylian Mbappé (68').

O único golo da seleção australiana foi marcado por Craig Goodwin aos 9 minutos.