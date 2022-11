A Bélgica venceu, esta quarta-feira, o Canadá por 1-0, no Estádio Ahmed Bin Ali, na jornada inaugural do Grupo F do Mundial de futebol do Qatar.

Michy Batshuayi marcou o único golo da partida, onde a seleção canadiana falhou um penálti. O portista Eustáquio e Steven Vitória, jogador do Desportivo de Chaves, foram titulares pelo Canadá.