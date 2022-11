Mundial 2022: Bélgica aproveita desperdício do Canadá e vence na estreia

A Bélgica venceu, esta quarta-feira, o Canadá por 1-0, no Estádio Ahmed Bin Ali, na jornada inaugural do Grupo F do Mundial de futebol do Qatar.

A primeira grande oportunidade de golo surgiu de penálti aos 9 minutos para o Canadá. Alphonso Davies teve a oportunidade de inaugurar o marcador, mas não conseguiu bater o guarda-redes belga Thibaut Courtois.

O guardião do Real Madrid defendeu pela primeira vez um penálti pela seleção da Bélgica e tornou-se no primeiro guarda-redes belga a defender uma grande penalidade num Mundial.

Depois da oportunidade desperdiçada pelo Canadá, a Bélgica adiantou-se no marcador. Aos 44 minutos, Michy Batshuayi marcou o único golo da partida com assistência de Toby Alderweireld.

O portista Stephen Eustáquio e Steven Vitória, defesa do Desportivo de Chaves, foram titulares na seleção canadiana.

Os ex-benfiquistas Jan Vertonghen e Axel Witsel jogaram de início pela seleção da Bélgica.

Com este resultado, a Bélgica sobe à liderança isolada do Grupo F.