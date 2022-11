O Uruguai e a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, empataram (0-0), esta quinta-feira, no Estádio da Cidade da Educação, na jornada inaugural do grupo de Portugal do Mundial de futebol do Qatar.

A seleção uruguaia entrou em campo com o ex-benfiquista Darwin Núñez e deixou no banco de suplentes os sportinguistas Sebastián Coates e Manuel Ugarte.