A Suíça venceu, esta quinta-feira, os Camarões por 1-0, no Estádio Al Janoub, na jornada inaugural do Grupo G do Mundial de futebol do Qatar.

Breel Embolo é o autor do único golo da partida. O avançado nasceu nos Camarões, mas é internacional pela Suíça.

Embolo pediu desculpa depois de ter marcado o golo aos 48 minutos.