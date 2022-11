O onze de Portugal para o jogo com o Uruguai

Por sua vez, o Uruguai vai alinhar com Rochet, Coates, Godín, Giménez, Varela, Bentancur, Vecino, Olivera, Valverde, Cavani e Darwin Núñez.

Já é conhecido o onze inicial de Portugal, que vai alinhar com Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

A seleção portuguesa de futebol defronta esta segunda-feira o Uruguai, na segunda jornada do grupo H do Mundial 2022 , sendo que uma vitória garantirá já à equipa das “quinas” a qualificação para os oitavos de final da prova.

Depois do triunfo sobre o Gana (3-2), Portugal terá pela frente aquele que, à partida, será o principal rival na luta pela primeira posição do grupo, num encontro agendado para as 19:00, em Lusail, e que encerra a segunda ronda da fase de grupos.