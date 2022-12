O Mundial 2022 entra esta sexta-feira no 13.º dia de competição, que tem como prato forte um Coreia do Sul-Portugal para ver em direto na SIC e no site da SIC Notícias.

As decisões dos grupos G e H, com dois jogos em simultâneo, às 15:00 e às 19:00, para decidir as últimas vagas em aberto nos oitavos de final.

Jogos das 15:00 - Grupo H

Poderá ver aqui em direto o Coreia do Sul-Portugal

Poderá acompanhar aqui o Gana-Uruguai