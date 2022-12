Sérgio Conceição ficou "encantado" ao ver seleção "brilhar"

A goleada de Portugal face à Suíça (6-1), na terça-feira, que valeu o acesso aos quartos de final do Mundial2022 de futebol, deixou maravilhado o atual treinador do FC Porto e antigo internacional luso, Sérgio Conceição.

"Foi uma boa demonstração do talento individual, mas, sobretudo, de uma equipa que foi bastante solidária, muito presente e a perceber muito bem aquilo que o jogo necessitava. Isso encantou-me. Como treinador, olhar para a ocupação de espaço do João Félix, do Bernardo Silva, do Bruno Fernandes... Olhamos para [os portistas] Otávio, Pepe e Diogo Costa e estamos a ver ali três pilares que dão um equilíbrio fantástico à seleção", notou o técnico.

O técnico falava na conferência de imprensa de antevisão da visita dos campeões nacionais ao Desportivo de Chaves, na quinta-feira, da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga.

No Estádio Lusail, palco da final do Mundial2022, que decorre no Qatar, Portugal bateu a Suíça, com um 'hat-trick' de Gonçalo Ramos, para lograr desde já a terceira presença de sempre no 'top 8' do principal torneio de seleções, na linha das edições de 1966 e 2006.

"Dou os meus parabéns ao Fernando Santos e a todo o grupo de trabalho pela excelente exibição. Agora, não está nada conseguido e é pensar no próximo [jogo]. O selecionador saberá melhor do que eu, pois conhece os atletas que lá estão, aquilo que esta seleção precisa. Talento penso que não é necessário, porque está lá", referiu Sérgio Conceição.

Gonçalo Ramos 'assinou' o primeiro 'hat-trick' do torneio, aos 17, 51 e 67 minutos, com Pepe, aos 33, Raphaël Guerreiro, aos 55, e Rafael Leão, aos 90+2, a concretizarem os restantes golos nacionais, ao passo que Manuel Akanji marcou o tento helvético, aos 58.

"No quadro de honra [da seleção portuguesa] está a final do Euro2016. Dizem que eu pertencia à geração de ouro, mas essa é a de 2016 e agora esta, que tem possibilidades de conquistar o Mundial. Quem ganha, fica na história. Quem anda lá perto, normalmente não fica", prosseguiu o ex-avançado, de 48 anos, que representou a equipa das 'quinas' nas fases finais do Euro2000 e do Mundial2002, para um total de 56 partidas e 12 golos.

Os elogios a Pepe, “o animal supercompetitivo”

Manifestando "paixão e alegria" por ver Portugal "brilhar desta forma", Sérgio Conceição destacou o defesa Pepe, que assumiu a braçadeira de capitão face à Suíça e tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais, com 39 anos, nove meses e 10 dias.

O central foi totalista pelo terceiro jogo consecutivo no Qatar, depois de ter falhado nove partidas do FC Porto ao longo de quase um mês e meio, devido a uma entorse no joelho esquerdo, regressando nos minutos finais da goleada no terreno do 'vizinho' Boavista (4-1), em 12 de novembro, a contar para a 13.ª jornada, última antes da paragem da I Liga.